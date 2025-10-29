Giresun'da 28 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Giresun'da cinayet ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 28 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.U., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, cinayet ve hırsızlık suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.U.'nun kentte olduğunu bilgisini aldı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel