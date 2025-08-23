Giresun'da 25 Bin Çocuk Yüzme Öğrendi

Güncelleme:
Giresun'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çerçevesinde 4 yılda 25 bin çocuk ve genç yüzme öğrenerek boğulma olaylarına karşı bilinçlendirildi.

Giresun'da, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında 4 yılda 25 bin çocuk ve genç yüzme öğrendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Yaz Spor Okulları kapsamında, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'yle Şebinkarahisar, Dereli ve Tirebolu ilçelerinde portatif havuzlar kuruldu.

Boğulma olaylarına karşı teorik bilgilerin de verildiği eğitimlerde yüzme öğrenen çocuk ve genç sayısı 25 bine ulaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün, AA muhabirine, sporun tabana yayılması için çocuk ve gençlere yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğünü söyledi.

Sık yaşanan rip akıntıları nedeniyle boğulma olayları meydana geldiğini belirten Ergün, bu bağlamda portatif havuzlarda verilen yüzme eğitimlerini önemsediklerini ifade etti.

Yaz tatilinde portatif havuzlarda eğitim verildiğini anlatan Ergün, çocuk ve gençlerin hem yüzme becerilerini geliştirdiklerini hem de tatili iyi şekilde değerlendirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
