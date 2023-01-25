Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun'da 19 çuval fındık çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Giresun'da 19 çuval fındık çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Giresun'un Çanakçı ilçesinde fındık çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

Giresun'un Çanakçı ilçesinde fındık çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

İlçenin Akköy köyünde bir evden 19 çuval fındık çalınması üzerine jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), fiziki ve teknik takip sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen S.K. ve H.K'yı gözaltına aldı.

Çaldıkları fındığı Trabzon'da sattıkları belirlenen şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Giresun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title