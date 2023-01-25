Giresun'da 19 çuval fındık çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı Güncel Haberler Giresun'un Çanakçı ilçesinde fındık çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi. Giresun'un Çanakçı ilçesinde fındık çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi. İlçenin Akköy köyünde bir evden 19 çuval fındık çalınması üzerine jandarma ekiplerince çalışma yapıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), fiziki ve teknik takip sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen S.K. ve H.K'yı gözaltına aldı. Çaldıkları fındığı Trabzon'da sattıkları belirlenen şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Giresun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Giresun'da 19 çuval fındık çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.