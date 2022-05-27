Giresun'da 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

Giresun'da 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Gültekin Yetgin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Giresun'da hakkında 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Giresun'da hakkında 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ile Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında 8 suçtan arama kaydı ve 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Doğankent ilçesinde yakalanan M.K, işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
AA / Gültekin Yetgin - Güncel