Giresun'da 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Giresun'da 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA - Gültekin Yetgin - Güncel
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Giresun'da 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Giresun'da uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

GİRESUN (AA) - Giresun'da uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Keşap İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karabulduk köyünde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce iki yıldır aranan M.K. araçla kaçmaya çalışırken yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine teslim edildi.

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Giresun, Güncel, Haberler

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