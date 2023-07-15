Giresun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı

Giresun'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Anadolu Ajansı (AA) muhabir ve foto muhabirlerine ait fotoğraflar sergilendi. Sergide, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Türkiye'nin farklı yerlerinde çekilen 110 fotoğraf yer aldı. Vali Enver Ünlü, sergiyi gezip fotoğrafları inceledi ve kahramanların mücadelesini hafızalarda diri tutacaklarını belirtti.