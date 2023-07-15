Giresun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı
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Giresun'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Anadolu Ajansı (AA) muhabir ve foto muhabirlerine ait fotoğraflar sergilendi. Sergide, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Türkiye'nin farklı yerlerinde çekilen 110 fotoğraf yer aldı. Vali Enver Ünlü, sergiyi gezip fotoğrafları inceledi ve kahramanların mücadelesini hafızalarda diri tutacaklarını belirtti.
Giresun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) muhabir ve foto muhabirlerine ait fotoğraflar sergilendi.
Atatürk Meydanı'nda açılan sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında Türkiye'nin farklı yerlerinde çekilen 110 fotoğraf yer aldı.
Sergiyi gezen Vali Enver Ünlü, hain darbe girişiminin 7'nci yılında 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafları inceleyerek "15 Temmuz konulu fotoğraf sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Vatan, millet, bayrak uğruna hainlere karşı gelerek karanlık geceyi aydınlatan kahramanlarımızın mücadelesini daima hafızalarda diri tutacağız." dedi.
Serginin açılışına Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.