Giresun'da 100 Yıllık Gazete Sergisi Açıldı

Giresun'da 100 Yıllık Gazete Sergisi Açıldı
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Giresun Kent Konseyi ve Yeşilgiresun Gazetesi iş birliğiyle düzenlenen sergi, gazetenin 100. yılını kutlarken, şehir tarihine ışık tutan fotoğraflar ve belgeleri sergiledi. Vali ve yerel yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen açılış, basın tarihi hakkında bilgilerle zenginleştirildi.

Giresun'da gazete, fotoğraf ve belgelerin yer aldığı kent tarihi sergisinin açılışı yapıldı.

Giresun Kent Konseyi ve Yeşil Giresun Gazetesi iş birliğinde Can Akengin Sanat Galerisi'nde organize edilen "1925'ten Günümüze Giresun'un Hafızası Yeşilgiresun" sergisi kapsamında gazetenin 100.'ncü yılı kutlandı.

Giresun Kent Konseyi Başkanı İsmail Cem Feridinoğlu, yaptığı konuşmada, Anadolu coğrafyasında 100. yıla ulaşan gazete sayısının çok az olduğunu belirterek, şehir olarak böyle bir marka değerine sahip olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Basın tarihiyle ilgili fotoğraf makineleri ve matbaa aletlerinin de görücüye çıktığı sergide tarih araştırmacısı Hüseyin Gazi Menteşeoğlu tarafından katılımcılara bilgiler verildi.

Sergiye, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Yeşilgiresun Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Egemen Öğütçü, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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