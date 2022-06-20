Giresun Belediyesi'nden bazı personelin yer değişikliklerine ilişkin açıklama

Giresun Belediyesi, bazı personelin görev yeri değişikliğine ilişkin basında yer alan haberlere yönelik açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında Giresun Belediyesini yıpratmak ve karalamak maksadıyla yapılan asılsız haberlerin ibretle takip edildiği belirtildi.

Türkiye'nin her kamu-kurum ve kuruluşlarında olması gerektiği gibi Giresun Belediyesi'nin de kurumsal yapıyla yönetilen bir devlet kurumu olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Öncelikle şu çok iyi bilinmelidir ki iddia edilen konuda personel mesaileri 2018 yılına aittir. Bu personelin bir önceki dönem 'geriye dönük' mesai alacakları için hukuki yollara başvurduklarının altını çizmek gerekmektedir. Bu konuda açıklama yapan siyasilerin ve destekçilerinin kendi dönemlerine ait mesai borçları olduğunun üzerini kapatma girişimlerini hayretle gözlemliyoruz. 'Çamur at, izi kalsın' politikasını benimseyen bu zihniyetin haksızken güçlü olmaya çalışması ve alışılmış sistemin bozulmasından rahatsız olduklarını açıkça görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tüm belediyelerde olduğu gibi bütün kamu kurumu ya da kuruluşlarında idari kararların veya tasarrufların, aksaklıkları ve sorunları gidermek için olduğunun bilinmesi gerektiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan yer değişiklikleri kurum içi rutin düzenlemeler olup bu yönde atılan adım İtfaiye Müdürlüğümüzün işçi kadrosu ile çalışan personelimizin daha kurumsal ve daha profesyonel bir yapıya geçişini sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin yerel yönetimlerde Giresun halkına hizmet etmek için yetki verdiği kurumumuza karşı, asılsız iddialar ve gerçekleri çarpıtarak başlatılan bilinçli karalama kampanyaları için mesai harcayan bu zihniyeti ve destekçilerini kınıyoruz. Giresun Belediyemizin personel yapısı üzerinden kirli siyasi hesaplar yapmaya çalışanlar için gerekli tüm hukuki sürecin başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."