Giresun Belediyesi nakil servis aracıyla engellilerin ulaşımını sağlıyor - Haberler

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Giresun Belediyesi nakil servis aracıyla engellilerin ulaşımını sağlıyor

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun Belediyesi nakil servis aracıyla engellilerin ulaşımını sağlıyor

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, nakil servis aracıyla engelli vatandaşları istedikleri yere bıraktıklarını belirtti.

GİRESUN (AA) - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, nakil servis aracıyla engelli vatandaşları istedikleri yere bıraktıklarını belirtti.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, servis aracının, engellilerin kentte gitmek istedikleri yerlere kolaylıkla ulaşımlarını sağladığını ifade etti.

Bu hizmetleriyle gönüllere dokunduklarını kaydeden Şenlikoğlu, "Sosyal sorumluluklarımızın farkındayız ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Vatandaşlarımız bize ulaştığında onları evlerinden alıyor, tedaviye gidecekse hastaneye, başka bir işi varsa oraya götürüyoruz." ifadesini kullandı.

Şenlikoğlu, her daim engelli bireylerin yanında olmaya devam edeceklerini aktardı.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Aytekin Şenlikoğlu, Engelli, Giresun, Güncel, Haberler

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