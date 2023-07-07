Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ndeki Balık Adamlar Boğulma Vakalarına Müdahale Ediyor

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görevli balık adamlar, Karadeniz'in hırçın sularında boğulma ve kayıp vakalarında 7 gün 24 saat görev yapıyor. Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi, Karadeniz'de boğulma tehlikesi yaşanan ve denizde kaybolan kişilere ulaşmak için dalış yapıyor. Ayrıca sel ve heyelanlarda kaybolan kişilerin bulunması için de görev alan ekip, Giresun'un iç kesimlerinde baraj ve göletlerde meydana gelen boğulma olaylarına müdahale ediyor.

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli balık adamlar, Karadeniz'in hırçın sularında boğulma ve kayıp vakalarında 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Karadeniz'de çeken akıntı (Rip) nedeniyle sıklıkla yaşanan boğulma olaylarına karşı 2016 yılında kurulan Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi, 6 kişiden oluşuyor. Ekip özellikle yaz aylarında Karadeniz'de boğulma tehlikesi yaşanan ve denizde kaybolan kişilere ulaşmak için dalış yapıyor.

Bunun yanı sıra sel ve heyelanlarda akıntıya kapılarak kaybolan kişilerin bulunması için de görev alan ekip, Giresun'un iç kesimlerinde baraj ve göletlerde meydana gelen boğulma olaylarına müdahale ediyor.

Ekip belirli aralıklarla uzman kişilerce eğitimlerden geçirilerek zorlu şartlara hazırlanıyor.

Öte yandan cankurtaran ekibi, yaz sezonu boyunca denizde yaşanan boğulma olaylarına anında müdahalede bulunuyor.

İtfaiye Müdürü Adnan Aydın, AA muhabirine, Giresun'un Piraziz ilçesinden Eynesil'e kadar yaklaşık 120 kilometrelik sahil hattına sahip olduğunu söyledi.

Bu mesafede herhangi bir kayıp ihbarı olduğunda vakalara müdahale ettiklerini belirten Aydın, bunun yanı sıra Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde de gölet ve barajlarda arama ve kurtarma çalışmaları yaptıklarını aktardı.

"Can kurtardığımızda mutlu oluyoruz"

Aydın, olaylara müdahalede zamanla yarıştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Botanik Park bölgesinde 11 yaşındaki iki kız çocuğumuz ailesinden habersiz serinlemek için denize giriyor, biri kendi imkanlarıyla çıkıyor, biri de çıkamıyor. İhbar üzerine arkadaşlarımız 3-5 dakika içerisinde olay yerine intikal edip boğulmak üzere olan kız çocuğumuzu Sahil Güvenlik ekipleriyle ortak çalışmayla kurtardık. İhbar çok önemli, ihbara ulaşma süremiz de çok önemli. Can kurtardığımızda mutlu oluyoruz, kayıpları ölü olarak bulduğumuzda da tabii içimizde hüzün oluyor."

Her gün en az 4 dalgıcın nöbette beklediğini vurgulayan Aydın, diğer 2 kişinin ise olayların büyüklüğüne göre göreve çağrıldığını kaydetti.

Aydın, ekibin hepsinin 3 yıldız profesyonel dalgıç olduğunu ifade ederek, ekibin eğitimlerini de geçen yıl tamamladığını söyledi.

İl dışındaki doğal afet ve kayıp olaylarında görev aldıklarını belirten Aydın, "Bu ekip hem dalgıç hem de arama kurtarma ekibi olarak görev yapıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde de Adıyaman'da arama kurtarma faaliyetlerinde bulundular." dedi.

"Bilmiyorlar ki Karadeniz'de çeken akıntı çok oluyor"

Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi Şefi Musa Pekdemir ise Karadeniz'deki çeken akıntıya işaret ederek, boğulma olaylarının önüne geçmek için 8 noktada 12 kişilik cankurtaran ekibinin görev yaptığını aktardı.

Vatandaşlardan mutlaka cankurtaran hizmeti olan plajlarda denize girmelerini isteyen Pekdemir, cankurtaranların "denize girilmesi tehlikeli" anlamına gelen kırmızı bayrak çekmesi halinde bu uyarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Pekdemir, uyarıya rağmen denize girme konusunda cankurtaranlara itirazların olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi yoran en çok da bu konu, vatandaşlarımız kendilerine güveniyorlar, mesela Giresun dışından gelenlerde bu durum çok oluyor ama bilmiyorlar ki Karadeniz'de çeken akıntı çok oluyor, maalesef boğulma vakalarıyla karşılaşabiliyoruz. Deniz sakin görünse bile küçük bir dalgalanmada çeken akıntı olabiliyor, vatandaş yüzmeyi çok iyi bilmiyorsa, panik de varsa boğulma vakaları yaşayabiliyoruz."

Geçen yıl bölgelerinde 30 vakaya müdahale ettiklerini kaydeden Pekdemir, bir kişinin cankurtaran hizmeti vermedikleri yerde boğulduğunu sözlerine ekledi.