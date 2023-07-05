Giresun Belediyesi 27 yeni araçla filosunu güçlendirdi

Giresun Belediyesi, 4 yıllık süre içerisinde 102 milyon lira değerinde 27 aracı filosuna kazandırdı. Yeni yatırımlar ile modern ve çevre dostu araçlarla donatılmış bir filoya sahip olan belediye, hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasını hedefliyor.

Giresun Belediyesi 4 yıllık süre içerisinde 102 milyon lira değerinde 27 aracı filosuna kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni yatırımlar ile modern ve çevre dostu araçlarla donatılmış bir filoya sahip olundu.

Belediyenin hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve kaliteli bir şekilde sunulması, vatandaşların daha iyi hizmet alması, acil durumlara hızlı müdahale edilmesi hedeflenerek güçlendirilen araç filosu içerisinde TOGG, itfaiye araçları, iş makineleri, temizlik araçları, çöp kamyonları, et taşıma aracı ve birçok hizmette kullanılabilen araçlar yer alıyor.

Başkan Şenlikoğlu, vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmesi ve belediye faaliyetlerinin daha verimli yürütülebilmesi için araç filosunu güçlendirmeye büyük önem verdiklerini belirtti.

Daha fazla noktada güçlenen ve genişleyen araç filosuyla kesintisiz hizmet sunduklarını vurgulayan Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Şehrimize hizmet noktasında belediyemizin kaynakları ve Ankara'da gerçekleştirdiğimiz temaslar ile yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza ve şehrimize en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde sunmak adına tüm ekiplerimizle canla başla mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyoruz. Filomuza kattığımız yeni araçlarımızın şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."