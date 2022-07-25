Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi Açıklaması - Haberler

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Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi Açıklaması

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi Açıklaması

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, dolu dolu geçen ve Giresun'a yakışan bir TEKNOFEST'in geride kaldığını, geleceğe ışık tutan, buluşları ile ülkeye katma değer katan her bir genci yürekten kutladığını bildirdi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, dolu dolu geçen ve Giresun'a yakışan bir TEKNOFEST'in geride kaldığını, geleceğe ışık tutan, buluşları ile ülkeye katma değer katan her bir genci yürekten kutladığını bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TEKNOFEST KARADENİZ "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması" ile "Araştırma Projeleri Yarışması"nın 22-24 Temmuz tarihlerinde Giresun'da gerçekleştirildiğini anımsattı.

Etkinliği büyük bir gururla takip ettiklerini belirten Şenlikoğlu, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST ile gençlerimizin kalbindeki teknoloji ateşi bizleri mutlu ediyor. Gençlerimizin Milli Teknoloji Hamlesine katkıları takdire şayan. Dolu dolu geçen ve Giresun'umuza yakışan bir TEKNOFEST'i geride bıraktık. Geleceğimize ışık tutan, buluşları ile ülkemize katma değer katan her bir gencimizi yürekten kutluyorum."

TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı belediye binasında ağırladıklarını ifade eden Şenlikoğlu, Bakan Varank'a projelerle ilgili bilgilendirmede bulunduklarını da kaydetti.

Şenlikoğlu, kendisinden gerekli destek sözlerini aldıklarını belirterek, Bakan Mustafa Varank'a şehre gösterdiği ilgi ve destekleri için Giresunlular adına şükranlarını sundu.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

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