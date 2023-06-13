Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Teyyarezüdü Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Şenlikoğlu, esnafla şehrin daha da gelişmesi ve gerekli ihtiyaçlarının karşılanması için istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Teyyarezüdü Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sohbet ettiği esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Şenlikoğlu, belediye olarak insanların daha mutlu ve huzurlu bir şehirde yaşaması için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Esnafla şehrin daha da gelişmesi ve gerekli ihtiyaçlarının karşılanması için istişarelerde bulunduklarını belirten Şenlikoğlu, "Her zaman yanlarında olduğumuz değerli esnafımıza teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyorum. Şehrimizin birçok noktasında şu anda altyapı ve üst yapı yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şehrimizin tüm bölgelerine hizmet götürmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.