Giresun, Bayburt ve Trabzon'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Giresun, Bayburt ve Trabzon'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterileri düzenlendi.

Giresun'da çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Gazi Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan atan gruptakiler, Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen il temsilcisi Muhammet Sarı, Refah kentinin önceki gece siyonist rejim tarafından tonlarca bomba kullanılarak büyük bir katliama daha sahne olduğunu söyledi.

Dünyada canlı takip edilen soykırıma karşı merhametli vicdanlar hariç herkesin kulaklarını kapattığını belirten Sarı, hayat kurtaran yardımların engellendiği, yardım için geçiş noktalarının kapalı tutulduğu, kıtlıktan ölümlerin artmaya başladığı, kıyımların yaşandığı, haysiyetsizliğin zirve yaptığı bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu kaydetti.

Açıklamanın ardından İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Filistinliler için dua etti.

Bayburt

Bayburt'ta da "Filistin'e destek İsrail'e lanet yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Bayburt İHH İnsani Yardım Derneğince organize edilen yürüyüş, Saat Kule Meydanı'nda başladı. Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar, Dörtyol mevkisine yürüdü.

Bayburt Genç İHH üyesi Necati Bayat, grup adına yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanından Filistin seslerinin yükseldiğini dile getirdi.

Bayat, Filistin davasını hayatın her alanında yaşatmak zorunda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki artık dünyanın her yeri Filistin'dir. Titreyen her yürek, haykıran her dil Filistin için eylemdedir. Bizler bu davayı sadece yüreklerde ve dillerde değil, hayatımızın her alanında yaşatmak zorundayız. O zaman bugünü bir milat bilip Aksa'nın bahçesinde özgür Filistinli kardeşlerimizin evlerinde tekrar bir araya geleceğimiz güne kadar durmadan, yorulmadan, inancımızı kaybetmeden ve dünyevi kaygılar gütmeden bu davanın fertleri olacağımıza söz verelim."

Gruptakiler, dua edilmesinin ardından alandan ayrıldı.

Trabzon

Trabzon'da bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Ortahisar ilçesinde, alışveriş merkezindeki ABD menşeli bir kahve zincirinin şubesi önünde toplanan grup, Filistin bayrakları ve dövizler taşıdı.

Grup adına konuşan Gülçin Tunç, Gazze'nin neredeyse yok olduğunu, "güvenli bölge" denilerek güneye sürdürülen sivil ve çocukların yakılarak katledildiğini söyledi.

Tunç, "Komşumuzun evi yanarken evlerimizde oturabilir miyiz?" sorusunu yönelterek, "Bu savaş, bizim de savaşımız." dedi.

İnsanlığa karşı işlenen örgütlü bir kötülüğün söz konusu olduğunu dile getiren Tunç, "Dünyada bu tehlikeyi fark eden tüm insanlar ayakta. Okullarından, işlerinden, özgürlüklerinden vazgeçmek pahasına zulme karşı dimdik duruyorlar." diye konuştu.

Tunç, herkesi yaşananlar karşısında duyarlı olmaya davet ederek, "Artık Gazze kocaman bir bebek mezarı. Lütfen geç olmadan, sıra bizim çocuklarımıza gelmeden ses verin, destek verin. Gelin katilin can damarlarını birlikte kurutalım." ifadelerini kullandı.

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.