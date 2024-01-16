Giresun Aydındere'de Yeni İlkokul Yapımı Başladı
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde 12 derslikli ilkokul binasının yapımına başlandığı bildirildi. Proje ile beldenin acil ilkokul ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde 12 derslikli ilkokul binasının yapımına başlandığı bildirildi.
İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, proje ile beldenin acil ilkokul ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.
Ağustosta tamamlanacak okulun, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında hizmete alınmasının planlandığı kaydedildi.