Giresun Açıklarında Üç Noktada Hortum Oluştu

Güncelleme:
Giresun'un Tirebolu ilçesi açıklarında denizde üç ayrı noktada hortumlar oluştu. Hortumlar karaya ulaşmadan etkisini kaybetti ve çevredeki insanlar cep telefonlarıyla bu anları görüntüledi.

HABER-KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/TİREOLU(Giresun),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
