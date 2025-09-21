Giresun Açıklarında Üç Noktada Hortum Oluştu
Giresun'un Tirebolu ilçesi açıklarında denizde üç ayrı noktada hortumlar oluştu. Hortumlar karaya ulaşmadan etkisini kaybetti ve çevredeki insanlar cep telefonlarıyla bu anları görüntüledi.
GİRESUN açıklarında denizde 3 ayrı noktada meydana gelen hortum, cep telefonuyla görüntülendi.
Tirebolu ilçesinde öğle saatlerinden sonra deniz üzerinde 3 ayrı noktada hortum oluştu. Görülen hortumlar, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevredekiler, hortumları cep telefonlarıyla kaydetti.
HABER-KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/TİREOLU(Giresun),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel