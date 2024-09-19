Giresun Açıklarında Hortum Oluştu
Giresun'da etkili olan fırtına sonrası Karadeniz açıklarında hortum ortaya çıktı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
GİRESUN'da etkili olan fırtınanın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giresun'da gün içinde etkili olan fırtına ve yağışın ardından, Karadeniz'de hortum oluştu. Giresun Adası'nın hemen yanında oluşan hortumu vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Hortum, kısa bir süre sonra kayboldu.