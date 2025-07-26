İskenderun'da Şehit Olan Er Semih Erdoğan'ın Acı Haberi Ailesine Verildi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde vatani görevi yaparken, yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan Er Semih Erdoğan'ın (29) acı haberi, ailesine verildi.

Er Semih Erdoğan'ın şahadet haberi Giresun'da yaşayan yakınlarına yetkililer tarafından verildi. Şehidin Giresun'da babası Nevzat ve annesi Songül Erdoğan'ın yaşadığı eve, Türk bayrağı asıldı. Ailenin acı haberi, oğullarının şehit olduğu hastanede beklerken aldıkları belirtildi.

Cenazesi bugün hava yoluyla kente getirilecek olan şehit Semih Erdoğan, yarın düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.