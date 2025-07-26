İskenderun'da Şehit Olan Er Semih Erdoğan'ın Acı Haberi Ailesine Verildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatani görevini yaparken yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Er Semih Erdoğan, burada şehit oldu. Ailesine acı haber Giresun'da verilirken, Türk bayrağı şehidin evine asıldı. Cenazesi hava yoluyla Giresun'a getirilecek ve yarın düzenlenecek törenle uğurlanacak.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde vatani görevi yaparken, yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan Er Semih Erdoğan'ın (29) acı haberi, ailesine verildi.
Er Semih Erdoğan'ın şahadet haberi Giresun'da yaşayan yakınlarına yetkililer tarafından verildi. Şehidin Giresun'da babası Nevzat ve annesi Songül Erdoğan'ın yaşadığı eve, Türk bayrağı asıldı. Ailenin acı haberi, oğullarının şehit olduğu hastanede beklerken aldıkları belirtildi.
Cenazesi bugün hava yoluyla kente getirilecek olan şehit Semih Erdoğan, yarın düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel