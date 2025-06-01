"Giresun'a Özgü Ürün Tasarlıyorum" yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı

'Giresun'a Özgü Ürün Tasarlıyorum' yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı
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Giresun'da, "Giresun'a Özgü Ürün Tasarlıyorum" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Giresun'da, "Giresun'a Özgü Ürün Tasarlıyorum" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Giresun Şehit İsmail Bay Halk Eğitim Merkezince "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada 11 ilçeden 80 ürün yer aldı.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri kurumda düzenlenen törenle verildi.

Merkez Müdürü Salih Uzun, yarışmaya yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Yarışmada özel ve nitelikli eserlerin yer aldığını belirten Uzun, "Amacımız, yöremizde unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gençlerimizle buluşturmaktır. Yarışmaya katkı veren, katılan ve emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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