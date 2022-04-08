Konya'da 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı
AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir ilçesinde, evden altın ve para çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı.
Beyşehir ilçesinde, evden altın ve para çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurucuova Mahallesi'ndeki hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.
Şüphelilerin eşkal ve kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, A.S.A, S.S, O.D ve M.E'yi Beyşehir'de yakaladı.
Şüphelilerin Gölyaka Mahallesi'ndeki bir evden çim biçme ve profil kesme makinesi çaldığı ortaya çıktı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.