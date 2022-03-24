Girdiği evden 100 bin liralık altın çalan kadın tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Girdiği evden 100 bin liralık altın çalan kadın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Samsun'da girdiği yabancı uyruklu bir kişinin evinden 100 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da girdiği yabancı uyruklu bir kişinin evinden 100 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu F.N. evine giren hırsızın yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldığını iddia ederek polise şikayette bulundu. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri ziynet eşyalarını çaldığı iddia edilen B.S. (24) adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen ve çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilen B.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

(Muhammer Ay/ İHA)

Girdiği evden 100 bin liralık altın çalan kadın tutuklandı

Girdiği evden 100 bin liralık altın çalan kadın tutuklandı

Girdiği evden 100 bin liralık altın çalan kadın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title