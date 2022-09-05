Girdiği denizde kaybolan imamın cansız bedeni bulundu (2) Güncel Haberler CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDITrabzon'un Arsin ilçesinde girdiği dalgalı denizde akıntıya kapılarak kaybolan imam Abdüllatif Kıraç'ın (23) cansız bedeni, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince su girdiği noktaya yaklaşık 50 metre mesafede bulundu. CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Trabzon'un Arsin ilçesinde girdiği dalgalı denizde akıntıya kapılarak kaybolan imam Abdüllatif Kıraç'ın (23) cansız bedeni, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince su girdiği noktaya yaklaşık 50 metre mesafede bulundu. Ekiplerin kıyıya çıkardığı Kıraç'ın cesedi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yaşar FALCI/TRABZON, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Doğu Karadeniz Trabzon su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Girdiği denizde kaybolan imamın cansız bedeni bulundu (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.