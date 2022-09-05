Girdiği denizde kaybolan imamın cansız bedeni bulundu (2)
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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDITrabzon'un Arsin ilçesinde girdiği dalgalı denizde akıntıya kapılarak kaybolan imam Abdüllatif Kıraç'ın (23) cansız bedeni, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince su girdiği noktaya yaklaşık 50 metre mesafede bulundu.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Trabzon'un Arsin ilçesinde girdiği dalgalı denizde akıntıya kapılarak kaybolan imam Abdüllatif Kıraç'ın (23) cansız bedeni, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince su girdiği noktaya yaklaşık 50 metre mesafede bulundu. Ekiplerin kıyıya çıkardığı Kıraç'ın cesedi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yaşar FALCI/TRABZON,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel