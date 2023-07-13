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Gine'nin Ankara Büyükelçisi Kande, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine'nin Ankara Büyükelçisi Oumar Kande'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine'nin Ankara Büyükelçisi Oumar Kande'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kande, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kande'nin eşi ve çocuğu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ankara Gine Güncel Haberler

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