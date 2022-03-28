Gine'deki dünyanın en büyük demir cevherlerinden Simandou için anlaşmaya varıldı

Gine'de bulunan ve dünyanın en büyük demir cevherlerinden biri olan Simandou projesi için 35 yıllığına 15 milyar dolarlık yeni bir anlaşma imzalandı.

Devlet televizyonu RTG'nin haberine göre, Gine hükümeti, Simandou demir cevheri projesi için, İngiliz- Avustralya ortaklığındaki madencilik devi Rio Tinto ile Singapur Winning şirketi, Gine maden lojistik firması UMS, Çin alüminyum üreticisi Shandong Weiqiao'dan oluşan konsorsiyum arasında 35 yıllığına 15 milyar dolarlık yeni bir anlaşmaya vardı.

Cevherin işletilmesinin yanı sıra altyapı yatırımlarını da kapsayan anlaşmaya göre, cevherin 1 ve 2. bölümlerini konsorsiyum, 3 ve 4. bölümlerini ise Rio Tinto işletecek.

Anlaşma kapsamında, cevherden, başkent Konakri'nin güneyinde oluşturulacak derin su limanına uzanan yaklaşık 670 kilometrelik bir demiryolu koridoru inşa edilecek.

Altyapı çalışmalarının 2024 sonunda bitmesi ve ticari üretimin Mart 2025'te başlaması öngörülüyor.

Yıllık 100 milyon ton üretim hedefleniyor

2020'de imzalanan Simandou projesi, Gine devletinin çıkarları gözetilmediği gerekçesiyle 10 Mart'ta askeri geçiş hükümeti tarafından askıya alınmıştı.

Yapılan pazarlıklar sonucu, yeni anlaşmada demiryolu ve liman projesinin yüzde 15'inin Gine devletine verilmesi kararlaştırıldı.

Halihazırda demir cevherinin yüzde 15'inin hakkını elinde bulunduran Gine devletinin, önceki anlaşamaya göre demiryolu ve liman projesinde payı bulunmuyordu.

Gine'nin güneydoğu bölgesinde yer alan ve dünyanın en verimli demir cevherleri arasında kabul edilen Simandou'nun 4 milyar tondan fazla yüksek kalite demir cevheri içerdiği tahmin ediliyor.

Simandou'da yıllık 100 milyon ton demir cevheri üretilmesi bekleniyor.