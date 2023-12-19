Gine'de Yakıt Deposunda Patlama: 13 Ölü
KONAKRİ, 19 Aralık (Xinhua) -- Gine'nin başkenti Konakri'de bir yakıt deposunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, 18 Aralık 2023. Patlama nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybederken, 170'den fazla kişi de yaralandı.
KONAKRİ, 19 Aralık (Xinhua) -- Gine'nin başkenti Konakri'de bir yakıt deposunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, 18 Aralık 2023.
Patlama nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybederken, 170'den fazla kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Xinhua)