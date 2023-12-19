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Gine'de Yakıt Deposunda Patlama: 13 Ölü

19 Aralık 2023 16:00 Güncelleme: 16:02 Abone Ol

KONAKRİ, 19 Aralık (Xinhua) -- Gine'nin başkenti Konakri'de bir yakıt deposunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, 18 Aralık 2023. Patlama nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybederken, 170'den fazla kişi de yaralandı.