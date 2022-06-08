Gine'de kuş gribi salgını - Haberler

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Gine'de kuş gribi salgını

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Gine'de kuş gribi salgını

Gine'nin batısındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde kuş gribi (H5N1) salgını tespit edildi.

Gine'nin batısındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde kuş gribi (H5N1) salgını tespit edildi.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünden yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde, 6 kuş gribi salgını tespit edildiği duyuruldu.

Salgınlara büyük ölçüde tavuk çiftliklerinde rastlandığı belirtilirken, toplamda 120 bin 478 kümes hayvanının salgın nedeniyle öldüğü ya da itlaf edildiği kaydedildi.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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