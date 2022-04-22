Gine'de iki eski bakan daha "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklandı - Haberler

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Gine'de iki eski bakan daha "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklandı

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Gine'de iki eski bakan daha 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı

Gine'de devrik lider Alpha Conde hükümetinde bakanlık yapan iki isim daha "zimmete para geçirme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gine'de devrik lider Alpha Conde hükümetinde bakanlık yapan iki isim daha "zimmete para geçirme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Conde hükümetinde Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Albert Damantang Camara ve Şehircilik Bakanı olan Ibrahima Kourouma'nın "kamu fonlarını zimmete geçirmek" suçlamasıyla ifade verdiği, ardından cezaevine gönderildiği belirtildi.

Conde döneminde başbakanlık yapan İbrahima Kassory Fofana, eski Savunma Bakanı Mohamed Diane, eski Çevre Bakanı Oye Guilavogui ve eski Hidrokarbon Bakanı Djakaria Koulibaly 6 Nisan'da aynı suçlamayla tutuklanmıştı.

Koulibaly, 20 Nisan'da şartlı tahliye edilmişti.

Şubatta Conde'nin eski Bütçe Bakanı Ismael Dioubate hakkında tutuklama emri çıkartılmış, eski Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Tibou Camara hakkında da "kamu fonlarını zimmete geçirme" ve "yolsuzluk" suçlamasıyla adli kontrol kararı verilmişti.

Gine'de darbe

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Alpha Conde, Yolsuzluk, Kamu, Gine, Güncel, Haberler

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