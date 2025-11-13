Haberler

Gine'de Geçiş Dönemi Lideri Doumbouya Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Aday

Gine'de General Mamadi Doumbouya, 28 Aralık'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıkladı. Yüksek Mahkeme, Doumbouya'nın da aralarında bulunduğu 9 kişinin adaylık başvurusunu onayladı.

Gine'de geçiş dönemi lideri General Mamadi Doumbouya, 28 Aralık'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak.

Yüksek Mahkeme, aralarında Doumbouya'nın da olduğu 9 kişinin adaylık başvurusunu onayladı.

Adaylar arasında devrik lider Alpha Conde hükümetinde bakanlık yapan Makale Camara ve Abdoulaye Balde de bulunuyor.

Sürgündeki eski Başbakan Cellou Dalein Diallo, eski Başbakan Lansana Kouyate ve eski bakan Ousmane Kaba'nın başvuruları ise kabul edilmedi.

Diallo, duruma itiraz ederek, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Mahkemesine şikayette bulunacağını duyurdu.

Doumbouya, Eylül 2021'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi devirerek yönetimi ele geçirmişti.

Gine, ECOWAS'ın talebi üzerine 24 aylık bir geçiş süreci sözü vermiş ancak bu takvime uymamıştı.

Ocak 2024'te general rütbesine terfi ettirilen Doumbouya, 2024 sonunda yönetimi sivil liderlere devretme sözü vermişti.

Yaklaşık 6,5 milyon seçmenin bulunduğu Gine'de cumhurbaşkanı seçimi 28 Aralık'ta düzenlenecek.

Kaynak: AA
