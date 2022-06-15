Gine'de bir göstericinin ölümüyle ilgili polise tutuklama Gine'de akaryakıt zamları nedeniyle düzenlenen protestoda göstericinin ölümüyle ilgili bir polis tutuklandı. Gine'de akaryakıt zamları nedeniyle düzenlenen protestoda göstericinin ölümüyle ilgili bir polis tutuklandı. Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Konakri'de 1 Haziran'da akaryakıt eylemine katılan 19 yaşındaki gösterici Thierno Mamadou Diallo'nun yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan soruşturmada, polis memuru Moriba Camara tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce olayla ilgili gözaltına alınan 3'ü polis 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diallo'nun otopsi raporunda, mermi isabet etmesi sonucu öldüğü tespit edilmişti. Cunta lideri ve Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya, mayısta, 36 ay olması kararlaştırılan geçiş süreci boyunca sokak eylemlerini yasaklamıştı. Doumbouya'nın kararı, sivil toplum örgütleri ve insan hakkı derneklerince tepkiyle karşılanmıştı. AA / Fatma Esma Arslan - Güncel Mamadou Diallo Gine Güncel Haberler

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