Gine'de bir göstericinin ölümüyle ilgili 4'ü polis 5 kişi gözaltına alındı - Haberler

Gine'de bir göstericinin ölümüyle ilgili 4'ü polis 5 kişi gözaltına alındı Gine'de akaryakıt zamları nedeniyle düzenlenen protestoda bir göstericinin ölümüyle ilgili 4'ü polis 5 kişi gözaltına alındı. Gine'de akaryakıt zamları nedeniyle düzenlenen protestoda bir göstericinin ölümüyle ilgili 4'ü polis 5 kişi gözaltına alındı. Yerel basında çıkan haberlerde, Konakri'de 3 Haziran'da akaryakıt eylemine katılan 19 yaşındaki gösterici Thierno Mamadou Diallo'nun yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan soruşturmada 4'ü polis 5 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Öte yandan Diallo'nun otopsi raporunda da gencin mermi isabet etmesi sonucu öldüğünün tespit edildiği belirtildi. Cunta lideri ve Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya, mayısta, 36 ay olması kararlaştırılan geçiş süreci boyunca sokak eylemlerini yasaklamıştı. Doumbouya'nın kararı, sivil toplum örgütleri ve insan hakkı derneklerince tepkiyle karşılanmıştı. AA / Fatma Esma Arslan - Güncel Mamadou Diallo Gine Güncel Haberler

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