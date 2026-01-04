Haberler

Gine'de 2021'deki darbenin lideri Doumbouya cumhurbaşkanı seçildi

Gine'de 2021 yılındaki askeri darbenin ardından düzenlenen ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya, oyların %86,72'sini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Doumbouya'nın adaylığı ve muhalefetin katılımının kısıtlanması, seçimdeki adil ortam konusundaki tartışmaları alevlendirdi.

Gine'de 2021'deki askeri darbe sonrası ilk kez düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde, mevcut Cumhurbaşkanı ve darbenin arkasındaki isim Mamady Doumbouya, resmi sonuçlara göre oyların yüzde 86,72'sini aldı.

Yüksek Mahkemenin açıkladığı resmi sonuçlara göre, Doumbouya, oyların yüzde 86,72'sini alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Gine'de 2021'deki askeri darbeden sonra düzenlenen ilk cumhurbaşkanı seçiminde 2021'deki darbeyi yapan mevcut Cumhurbaşkanı Doumbouya'nın aday olması birçok tartışmaya yol açmıştı.

Muhalefet, Doumbouya'nın adaylığı yüzünden seçimin adil ve demokratik bir ortamda yapılmayacağını belirtmişti.

Sürgündeki eski Başbakan Cellou Dalein Diallo, eski Başbakan Lansana Kouyate ve eski bakan Ousmane Kaba'nın adaylıklarının ise çeşitli gerekçelerle kabul edilmemesi de çeşitli eleştirilere neden olmuştu.

Doumbouya, seçimlerde ülkedeki önemli siyasi isimleri seçimde saf dışı bırakmakla suçlanmıştı.

Gine'deki darbe

O dönem Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya, 5 Eylül 2021'de yönetime el koyarak Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi devirmişti.

Doumbouya, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) talebi üzerine 24 aylık bir geçiş süreci sözü vermiş ancak bu takvime uymamıştı.

Ocak 2024'te general rütbesine terfi ettirilen Doumbouya, 2024 sonunda yönetimi sivil liderlere devretme sözü vermişti.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
