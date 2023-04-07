Gine'de 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Gine Sahil Güvenlik ekiplerinin, Sierra Leone bandıralı bir gemide 1,5 ton uyuşturucu ele geçirdiği, olayla ilgili gemi mürettebatı 4 Sierra Leone, 3 Gana ve 3 Gine vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) Haziran 2022 raporuna göre, uzun zamandır uyuşturucunun sadece bir geçiş noktası olarak düşünülen Batı ve Orta Afrika, bir süredir uyuşturucu tüketiminin oldukça yüksek görüldüğü bir bölge haline geldi.

UNODC'ye göre, 2019 ve 2022 arasında Batı Afrika'da ya da Batı Afrika'ya giden güzergahta en az 57 ton uyuşturucu madde yakalandı.