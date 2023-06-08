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Gine Bissau'da muhalefet meclis seçimlerini kazandı

Gine Bissau'da muhalefet meclis seçimlerini kazandı

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Batı Afrika ülkelerinden Gine Bissau'da muhalefet koalisyonu, meclis seçimlerini kazandı.

Batı Afrika ülkelerinden Gine Bissau'da muhalefet koalisyonu, meclis seçimlerini kazandı.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, seçimde Kapsayıcı İttifak Platformu (PAI)-Terra Ranka 102 sandalyeden 54'ünü alırken, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Demokratik Değişim Hareketi (MADEM G-15) 29 sandalye kazandı.

Sosyal Yenilenme Partisi (PRS) 12 vekil çıkarırken, İşçi Partisi 6 vekil aldı.

Bu sonuçlara göre, çoğunluğu alan koalisyon, hükümeti yönetme görevini devralacak.

PAI-Terra Ranka Sözcüsü Muniro Conte, seçim zaferini "tarihi" olarak nitelendirirken, ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını belirtti.

Ülkede Şubat 2022'de başarısız darbe girişimi yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Mayıs 2022'de "yolsuzluk" ve "zayıf yönetim" gerekçesiyle meclisi feshetmişti.

Kaynak: AA / Tufan Aktaş - Güncel

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