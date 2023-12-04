Gine Bissau'da Meclis Feshedildi

Gine Bissau'da geçen hafta yaşanan darbe girişimi sonrasında meclis feshedildi. Cumhurbaşkanı Embalo, gelecek milletvekili seçimleri için Anayasa'ya uygun bir tarih belirleyeceğini açıkladı.

Gine Bissau'da geçen hafta yaşanan darbe girişiminin ardından meclis feshedildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun meclisi feshettiği duyuruldu.

Gelecek milletvekili seçimleri için de Anayasa'ya uygun bir tarih belirleneceği kaydedildi.

Embalo, hafta sonu yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde olduğu sırada ülkesinde darbe girişimi yaşandığını duyurmuştu.

Başkent Bissau'nun güneyinde ve Santa Luzia bölgelerindeki kışlalara yakın noktalarda 1 Aralık sabah saatlerinde silah sesleri duyulmuştu.

Özel Kuvvetler ile Ulusal Muhafız üyeleri arasında çatışma çıkmış ve Özel Kuvvetler sükuneti sağlamıştı.

Olaylar, Maliye Bakanı Souleiman Seidi ve Kamu Maliyesinden Sorumlu Devlet Bakanı Antonio Monteiro'nun bir gün önce Ulusal Muhafız üyeleri tarafından polis gözetiminden alındıktan sonra bilinmeyen bir yere götürülmesinin ardından yaşanmıştı.

Seidi ve Monteiro, devlet fonlarından 10 milyon doları zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınmış ve mahkemeye çıkarılmıştı.

Gine Bissau, 1974 yılında Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana bir dizi darbe ve darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Başkent Bissau'da 1 Şubat 2022'de de Cumhurbaşkanı Embalo'nun kabine toplantısı esnasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuş ve olayın askeri darbe girişimi olduğu anlaşılmıştı.