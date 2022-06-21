Gine Bissau'da ECOWAS istikrar gücü göreve başladı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Gine Bissau'ya konuşlandırdığı istikrar gücü göreve başladı.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, tam adı "Gine-Bissau İstikrar Destek Misyonu (MAGB)" olan operasyonun görev süresinin 1 yıl olacağı ve her yıl gerek duyulması halinde uzatılacağı belirtildi.

Misyonda, Fildişi Sahili, Nijerya, Gana ve Senegal'den toplam 631 askerin görev yapacağı kaydedildi.

Misyon, 1 Şubat'ta darbe girişimi yaşanan ülkede güvenlik ve istikrarın tesisine yardım edecek.

Gine Bissau'da Nisan 2012'deki darbe sonrasında da ECOWAS, ülkeye güvenlik ve istikrar misyonu konuşlandırmış ve misyon 8 yıl görev yaptıktan sonra 2020'de ülkeden ayrılmıştı.

Gine Bissau'da darbe girişimi

Gine Bissau'da 1 Şubat'ta darbe girişiminde bulunulmuştu. Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, olayın ardında uyuşturucu çetelerinin yer aldığını belirterek, "Amaçları darbe yaparak beni, Başbakanı ve tüm kabineyi öldürmekti." demişti.

Darbe girişiminde aralarında sivillerin de olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

Uyuşturucu ticaretinde kilit konumda

Portekiz'den bağımsızlığını 1974'te kazanan Gine Bissau'da bugüne kadar 10 darbe ya da girişimi yaşandı.

Yaklaşık 2 milyonluk ülkede demokratik yollarla seçilmiş sadece bir cumhurbaşkanı görev süresini tamamlayabildi.

Güneyinde Gine, kuzeyinde ise Senegal bulunan Gine Bissau dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor.

Atlas Okyanusu kıyısındaki bu küçük ülke, Latin Amerika'daki uyuşturucunun Avrupa'ya ulaştırılmasında kilit rol oynuyor.

Uyuşturucu tacirleri için coğrafi konumu ve kanunlardaki boşluklar nedeniyle uygun bir güzergah olan Gine Bissau bu yönüyle "narco state (uyuşturucu devleti)" olarak da anılıyor.

Güney Amerika'dan direkt Gine Bissau ya da komşu ülkelere yollanan uyuşturucu, burada parçalara bölünerek ABD ve Avrupa'ya gönderiliyor.

Uyuşturucu tacirleri, bu güzergah sayesinde, Güney Amerika'dan Avrupa ve ABD'ye doğrudan yollanan kargolara uygulanan sıkı incelemeden kaçmayı başarıyor.