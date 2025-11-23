Haberler

Gine Bissau'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da, 966 bin kayıtlı seçmen, yeni cumhurbaşkanını ve 102 milletvekilini seçmek üzere sandık başına gitti. Mevcut Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun da dahil olduğu 12 aday arasından seçim yapılacak.

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da halk, yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek amacıyla sandık başına gitti.

Ulusal Seçim Komisyonuna göre, yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'ye kadar sürecek.

Kayıtlı 966 bin 152 seçmenin bulunduğu ülkede 3 bin 728 sandık kuruldu.

Yaklaşık 2,2 milyon nüfuslu ülkede seçmenler, yeni cumhurbaşkanı ve meclise girmeye hak kazanacak 102 milletvekilini seçecek.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışan 12 aday arasında mevcut Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo da bulunuyor.

Kasım 2016 ile Ocak 2018 arasında başbakan olarak görev yapan Embalo, ilk kez Şubat 2020'de cumhurbaşkanı seçilmişti.

Embalo, yarışı kazanması halinde ülkede son 30 yıldır ikinci kez üst üste cumhurbaşkanı seçilen ilk lider olacak.

Anayasaya göre cumhurbaşkanı, 5 yıl süreyle iki kez seçilme hakkına sahip.

İlk turda hiçbir adayın oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamaması halinde ikinci tur, seçim sonuçları açıklandıktan iki hafta sonra düzenlenecek.

Dünyanın en fakir ülkelerinden

Portekiz'den bağımsızlığını 1974'te kazanan, Batı Afrika'da yer alan Gine Bissau'da bugüne kadar en az 12 darbe ya da darbe girişimi yaşandı.

Güneyinde Gine, kuzeyinde Senegal'e komşu Gine Bissau, dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor.

Atlas Okyanusu kıyısındaki bu küçük ülke, Latin Amerika'daki uyuşturucunun Avrupa'ya ulaştırılmasında öne çıkıyor.

Uyuşturucu tacirleri için coğrafi konumu ve kanunlardaki boşluklar nedeniyle oldukça uygun bir güzergah olan Gine Bissau, bu yönüyle "narco state (uyuşturucu devleti)" olarak da anılıyor.

Güney Amerika'dan direkt Gine Bissau ya da komşu ülkelere yollanan uyuşturucu, burada parçalara bölünerek ABD ve Avrupa'ya gönderiliyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.