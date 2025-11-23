Gine Bissau'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri Başladı

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da halk, yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek amacıyla sandık başına gitti.

Ulusal Seçim Komisyonuna göre, yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'ye kadar sürecek.

Kayıtlı 966 bin 152 seçmenin bulunduğu ülkede 3 bin 728 sandık kuruldu.

Yaklaşık 2,2 milyon nüfuslu ülkede seçmenler, yeni cumhurbaşkanı ve meclise girmeye hak kazanacak 102 milletvekilini seçecek.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışan 12 aday arasında mevcut Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo da bulunuyor.

Kasım 2016 ile Ocak 2018 arasında başbakan olarak görev yapan Embalo, ilk kez Şubat 2020'de cumhurbaşkanı seçilmişti.

Embalo, yarışı kazanması halinde ülkede son 30 yıldır ikinci kez üst üste cumhurbaşkanı seçilen ilk lider olacak.

Anayasaya göre cumhurbaşkanı, 5 yıl süreyle iki kez seçilme hakkına sahip.

İlk turda hiçbir adayın oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamaması halinde ikinci tur, seçim sonuçları açıklandıktan iki hafta sonra düzenlenecek.

Dünyanın en fakir ülkelerinden

Portekiz'den bağımsızlığını 1974'te kazanan, Batı Afrika'da yer alan Gine Bissau'da bugüne kadar en az 12 darbe ya da darbe girişimi yaşandı.

Güneyinde Gine, kuzeyinde Senegal'e komşu Gine Bissau, dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor.

Atlas Okyanusu kıyısındaki bu küçük ülke, Latin Amerika'daki uyuşturucunun Avrupa'ya ulaştırılmasında öne çıkıyor.

Uyuşturucu tacirleri için coğrafi konumu ve kanunlardaki boşluklar nedeniyle oldukça uygun bir güzergah olan Gine Bissau, bu yönüyle "narco state (uyuşturucu devleti)" olarak da anılıyor.

Güney Amerika'dan direkt Gine Bissau ya da komşu ülkelere yollanan uyuşturucu, burada parçalara bölünerek ABD ve Avrupa'ya gönderiliyor.