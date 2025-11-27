Haberler

Gine Bissau'da Askeri Darbe: General Horta N'Tam Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Oldu

Güncelleme:
Gine Bissau'da askerin yönetime el koymasının ardından General Horta N'Tam, geçiş döneminin cumhurbaşkanı olarak yemin etti. Ülkenin yeni lideri, 1 yıl sürecek geçiş sürecinin başında olacak. Eski Cumhurbaşkanı Embalo, darbenin ardından tutuklandığını duyurdu.

Gine Bissau'da askerin dün yönetime el koymasının ardından General Horta N'Tam "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" olarak yemin etti.

Gine Bissau Devlet Televizyonu TGB, General N'Tam'ın, Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen resmi törenle ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak yemin ettiğini duyurdu.

N'Tam, bir yıl sürmesi planlanan geçiş döneminin liderliğini üstlenecek.

Yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gine Bissau'da dün kendilerine "Düzenin Yeniden Tesisi İçin Yüksek Askeri Komuta" ismini veren bir grup asker, devlet televizyonundan yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Grup, karara gerekçe olarak, bazı siyasetçilerin ve tanınmış bir uyuşturucu baronunun ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmasını göstermişti.

"Asker tarafından devrildim"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun bu süreçte yabancı basına cep telefonuyla açıklamalarda bulunması dikkati çekmişti.

Fransa merkezli Afrika'ya yönelik yayımlar yapan Jeune Afrique, Embalo ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Embalo'nun makamında tutuklandığı ve durumunun iyi olduğunu söylediği yönünde bir haber yayımlamıştı.

Daha sonra Fransız televizyon kanalı France 24'ün haberinde de telefonla ulaşılan Embalo'nun "Asker tarafından darbeyle devrildim. Fazla detay veremem yoksa telefonumu elimden alırlar. Şu anda Genelkurmaydayım." dediği aktarılmıştı.

Bazı yabancı gazeteciler, sosyal medyada hesaplarından, bu sabah görüştüklerini Embalo'nun geceyi Genelkurmayda geçirdiğini söylediğini paylaştı.

İki adayın zafer ilanı darbeye neden oldu

Gine Bissau'da 23 Kasım'da düzenlenen milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde, Embalo, henüz resmi sonuçlar açıklanmadan, kendi ekibi tarafından yapılan sayıma göre oyların yüzde 65'ini aldığını öne sürmüştü.

Embalo'nun en güçlü rakibi bağımsız aday Fernando Dias da Costa da seçimin galibi olduğu iddiasında bulunmuştu.

Umaro Sissoko Embalo, ana muhalefet lideri Domingos Simoes Pereira'nın adaylığını engellemekle suçlanmıştı.

Ülkenin en önemli siyasi partilerinden olan Gine ve Cabo Verde Afrika Bağımsızlık Partisinin (PAIGC) lideri Pereira ise aday listesinde yer alamayınca Dias da Costa'ya destek açıklamasında bulunmuştu.

Seçim sonuçlarının bugün açıklanması planlanıyordu.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
