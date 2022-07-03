Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo, ECOWAS Dönem Başkanı seçildi Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanlığına seçildiği bildirildi. Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanlığına seçildiği bildirildi. Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen 61'inci ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda liderler, Embalo'yu dönem başkanı seçti. Yeni ECOWAS Başkanı Embalo'nun darbelerin yaşandığı Mali, Burkina Faso ve Gine'de anayasal demokrasiye geçişin devam etmesini sağlaması bekleniyor. Embalo, görev süresinde Batı Afrika'daki terörizm ve aşırılıkçı ideolojilerle de karşı karşıya kalacak. Yeni ECOWAS Başkanı, bu yıl şubatta gerçekleşen darbeden sağ kurtulmuştu. Bu, Gine Bissau'da istikrarı sağlamak için bölgesel organın farklı üye ülkelerinden seçilen 609 askerden oluşan bir yedek kuvvet kurulmasına yol açmıştı. AA / Adam Abu - Güncel Batı Afrika Gana Gine Güncel Haberler

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