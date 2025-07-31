Gil Tropik Fırtınası'nın Karaya Vurması Beklenmiyor
Meksika'nın Baja California bölgesinde etkili olan Gil Tropik Fırtınası'nın ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin açıklamasına göre, açık deniz üzerinde kalacağı öngörülüyor. Fırtınanın saatteki hızı 24 kilometre olarak belirtiliyor ve ilerleyen günlerde yön değiştirmesi bekleniyor.
MEXICO Pasifik Okyanusu'nda oluşan Gil Tropik Fırtınası'nın karaya vurması beklenmiyor.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) açıklamasına göre, Meksika'nın Baja California eyaletinin güney batısında etkili olan fırtınanın açık deniz üzerinde kalması öngörülüyor.
Batı yönünde saatte 24 kilometre hızla ilerleyen Gil Tropik Fırtınası'nın karaya vurması beklenmiyor.
Daha önce saatteki hızı 72 kilometreye ulaşan fırtınanın ilerleyen günlerde batı veya kuzeybatıya doğru yön değiştirmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel