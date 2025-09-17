Haberler

Gider Borusuna Düşen Kedi Yavrusu İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir şantiyede gider borusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen itfaiye, kediyi çıkararak bir personelin sahiplendi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir şantiyede gider borusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Altınçay Mahallesi'ndeki şantiyenin gider borusundan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, kedi yavrusu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kediyi itfaiye ekibinden bir personel sahiplendi.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
Yusuf Akçiçek'ten ilk maçında füze! İptal olsa da beğeni aldı

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.