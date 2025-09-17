Gider Borusuna Düşen Kedi Yavrusu İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir şantiyede gider borusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen itfaiye, kediyi çıkararak bir personelin sahiplendi.
Altınçay Mahallesi'ndeki şantiyenin gider borusundan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, kedi yavrusu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kediyi itfaiye ekibinden bir personel sahiplendi.