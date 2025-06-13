Gıda Zehirlenmesi Nedeniyle İngiltere Vatandaşının Ölümü Tespit Edildi

Türkiye'de hastanede hayatını kaybettikten sonra cenazesi ülkesine götürülen İngiltere vatandaşı Beth Louise Eileen Martin'in (29) kalbi üzerinde Adli Tıp Kurumunca yapılan incelemede, ölümün gıda zehirlenmesi ve gelişen komplikasyonlar sonucu gerçekleştiği mütalaa edildi.

Adli Tıp Kurumu, 27 Nisan'da Türkiye'ye geldikten bir gün sonra rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 29 Nisan'da vefat eden ve cenazesi ülkesine götürülen İngiltere vatandaşı Martin'in kalbi üzerindeki incelemesini tamamladı.

Hazırlanan raporda, Martin'in travmatik tesirle öldüğüne dair tıbbi delil saptanamadığı belirtildi.

Yapılan incelemeyle ilgili raporda, "Martin'in ölümünün gıda zehirlenmesi ve gelişen komplikasyonlar neticesinde meydana gelmiş olduğu mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Raporda, Martin'in bütün olarak alınan kalbinin incelemesinin tamamlandığı kaydedildi.

İncelenen bütün kalp ve diğer organların doku örnekleri, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğunca görevlendirilen şirkete bugün teslim edilecek.

Ne olmuştu?

İngiltere vatandaşı Beth Louise Eileen Martin, Türkiye'ye gelmeden önce yediği yemekten zehirlendiği şüphesiyle 28 Nisan'da Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi'ne başvurmuştu.

Tedavisi devam ederken 29 Nisan'da hayatını kaybeden Martin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince 30 Nisan'da ölü muayene ve otopsi işlemi yapıldıktan sonra 1 Mayıs'ta eşi Luke Martin'e teslim edilmişti.

Martin'e yapılan ölü muayene işleminde, vücudunda yeni oluşmuş travmatik bulgu tespit edilememişti.

Otopsi işleminde de cilt altında, yumuşak dokularda, iskelet sisteminde ve organların incelenmesinde ölüme sebebiyet verebilecek belirgin bulgu belirlenememişti.

İncelemede, Martin'in 350 gram ağırlığındaki kalbini besleyen damarların açık olduğu tespit edilirken, ölüme sebep olabilecek eski veya yeni belirgin bulgu izlenmemişti.

Müteveffanın yaşı ve vücut ağırlığına oranla kalbin ağırlığının beklenenden fazla olması, ölüm şekli ve otopside ölüme sebebiyet verebilecek belirgin bulgu tespit edilmemesi nedeniyle, genç yaşta beklenmedik şekilde hayatını kaybeden ve ölümünde belirgin bir bulgu tespit edilemeyen kişilere uygulanan uluslararası kabul görmüş güncel bilimsel teknikler uygulanmıştı.

Martin'in kalbi bütün olarak örneklenerek yüzde 10'luk formalin solüsyonunda 7 gün süreyle bekletilip histopatolojik tespit sağlanmıştı.

Söz konusu işlem, ölenin kalp damarlarındaki doğumsal anomaliler, hücresel düzeyde kalp kası hastalıkları, kalbin elektriksel aktivitesi, ritim bozuklukları, kalp kapak hastalıkları, kalp kaslarında normalde beklenmeyen bozukluklar, kalbin iltihabi hastalıklarını tespit etmek amacıyla yapılmıştı.