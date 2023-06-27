Gıda şirketi depremzedelere konteyner yardımı sağladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üretim tesisi bulunan gıda şirketinin girişimi ve Alman-Türk Enstitüsü'nün desteğiyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere 96 barınma amaçlı konteyner ile 5 konteyner sınıf kuruldu.

Firmanın ilçedeki üretim tesislerinde AA muhabirine açıklama yapan Murat Baklan, asrın felaketinin ardından deprem bölgelerinde çok sayıda çalışma yürüttüklerini, bunları kalıcı hale getirmek için bağlantılar kurduklarını anlattı.

Baklan şöyle konuştu:

"Firmamızın yurt dışındaki irtibatlarıyla deprem sonrasında görüşmeler yapıp neler yapılabileceğimizi konuştuk. Alman-Türk Enstitüsü (DTİ Deutsch-Türkisches Institut) ile bölgeye uzun soluklu olarak kullanabilecek olan konteynerlerin kurulması için çalışma başlattık. Öncelikli olarak oradaki öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için her biri 50'şer kişinin rahatlıkla eğitim alabileceği 5 tane derslik yaptık ve burada yaklaşık 250 öğrenci eğitim aldı. Barınma amaçlı 96 tane konteyner Türkiye'ye ulaşmış ve dağıtımları hemen hemen tamamlanmış durumda. Ayrıca yine 48 konteyner şu an yolda ve ülkemize ulaştırılması için çalışmalarımız sürüyor. Deprem bölgesine olan yardımlarımız devam edecek."