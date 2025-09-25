Gıda Mühendisleri Günü Tekirdağ'da Törenle Kutlandı

Tekirdağ'da Gıda Mühendisleri Günü törenle kutlandı.

Gıda Mühendisleri Odası İl Temsilcisi İnci Mine İrkin, Ziraat Mühendisleri Odası Konferans Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, gıda mühendislerinin güvenli gıdaya erişimin sağlanmasında kilit bir rol üstlenerek halk sağlığının korunmasına katkı sunduğunu söyledi.

Gıda mühendisliğinin sadece bir meslek olmadığını belirten İrkin, şunları kaydetti:

"Bizler tarımdan, üretimden başlayarak, gıda sanayisinde kalite kontrol ve depolama gibi bütün aşamalarda sorumluluk üstleniyoruz. Bir anlamda soframıza gelen her lokmada gıda mühendislerinin emeği ve alın teri var. Günümüzde gıda güvenliği ve gıda arzı hiç olmadığı kadar önem kazandı. İklim krizi, artan nüfus, mesleğimizin değerini daha da artırmaktadır. Bilimin ışığında üreten, denetleyen, koruyan kişiler olarak ülkemizin hem bugünü hem de yarını için önemli bir görev üstleniyoruz."

Törende, meslekte 25 ve 40 yılını dolduran gıda mühendislerine onur belgesi verildi.