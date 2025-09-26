Gıda Mühendisleri Günü'nde Gıda Mühendislerine Duyarlılık Vurgusu

(ANKARA) - Gıda Mühendisleri Odası, 25 Eylül Gıda Mühendisleri Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Oda Başkanı Yaşar Üzümcü, "Ülkemizin dört bir yanında özveri ile çalışan tüm meslektaşlarımızın Gıda Mühendisleri Günü'nü kutluyor, başta halkımız olmak üzere tüm paydaşlarımızı gıda güvenliği konusunda daha duyarlı olmaya ve gıda mühendislerini desteklemeye davet ediyoruz" dedi.

Gıda Mühendisleri Odası, 25 Eylül Gıda Mühendisleri Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde yapılan etkinlikte TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ Gıda Mühendisliği bölümleri adına ODTÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hami Alpas, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber konuşma yaptı.

Yaşar Üzümcü, "Ülkemizin dört bir yanında özveri ile çalışan tüm meslektaşlarımızın Gıda Mühendisleri Günü'nü kutluyor, başta halkımız olmak üzere tüm paydaşlarımızı gıda güvenliği konusunda daha duyarlı olmaya ve gıda mühendislerini desteklemeye davet ediyoruz" dedi.

Etkinlikte, Türkiye'de gıda mühendisliği eğitiminin 50. yılı dolayısı ile hazırlanan belgeselin gösteriminin ardından meslekte 25. ve 40. yılını dolduranlara onur belgeleri verilerek etkinlik sonlandırıldı.