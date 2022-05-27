Gıda krizine Karadeniz çözümü, BM devrede; Türkiye'den sessiz diplomasi - Haberler

Dünya yaklaşan olası bir gıda krizini tartışıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Ukrayna'daki tahıl ürünlerinin savaş nedeniyle sevk edilememesi ve bu nedenle derinleşen küresel gıda sorununa ilişkin yorum yapan T24 dış politika analisti Barçın Yinanç, Karadeniz'de döşenen mayınlar, Rusya'nın Karadeniz'deki gemilerin geçişini engellemesi ve Rusya'ya yapılan yaptırımlar nedeniyle gıda sorunun derinleştiğini söyledi. Rusya ve Ukrayna, küresel buğday ihracatında yaklaşık yüzde 30 paya sahip.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, 19 Mayıs'ta, Ukrayna'da limanların açılmaması halinde "kıtlık ve zorunlu kitlesel göç" yaşanabileceği uyarısı yapmıştı.

Rusya ise "Yaptırımlar kalkarsa tahıl taşıyan gemilere insani koridor açarız" açıklamasını yapmıştı.

Türkiye'nin bu konudaki sessizliğini 'enteresan' olarak yorumlayan Yinanç, "BM'nin çözüm için temaslarının sürdüğünü bu nedenle Türkiye'nin bu konuda şimdilik sesiz kaldığını" ifade etti.

Yinanç, Rusya'nın insani koridor açması durumunda Türkiye'nin gemilerin geçişinde 'emniyeti sağlamak' için devreye girebileceğini söyledi.

Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurtuluş 'Dış Politikayla İçli Dışlı'da, küresel gıda krizi tartışmalarını, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya ilişkin NATO itirazını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Miçotakis benim için bitmiştir" açıklamasını, Erdoğan'ın operasyon sinyali verdiği Suriye'nin kuzeyine ilişkin gelişmeleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail ziyaretinde verilen mesajları yorumladı.

DailyMotion.com / Güncel