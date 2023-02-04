Gıda işletmelerine 1 milyon 350 bin denetim

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca 2022 yılında gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen 1 milyon 350 bin denetimde, 18 bin 413 olumsuzluk tespit edilerek para cezası uygulandı; 243 işletme için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca 2022 yılında gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen 1 milyon 350 bin denetimde, 18 bin 413 olumsuzluk tespit edilerek para cezası uygulandı; 243 işletme için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 7 bin 500 gıda denetim görevlisi ile gıda işletmelerine yönelik çalışma yapıyor. Resmi kontroller; risk esasına göre önceden haber verilmeksizin bakanlık ve il yıllık numune alma programları, Ulusal Kalıntı İzleme Planı, CİMER, Alo 174 Gıda Hattı, WhatsApp ihbar hattına gelen ihbar ve şikayetler kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2022 yılında gıda işletmelerine yönelik 1 milyon 350 bin denetim yapıldı. Denetimlerde 18 bin 413 olumsuzluk tespit edilirken, işletme sahiplerine idari para cezası uygulandı. 243 işletme için ise cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Gıdaya ilişkin ihbar ve şikayetleri almak, tüketicileri denetim sürecine dahil etmek amacıyla 2009'da faaliyete geçirilen 'Alo 174 Gıda Hattı'na bugüne kadar 2,8 milyonun üzerinde başvuru yapıldı.