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Gıda Güvenliği Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Gıda Güvenliği Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor
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Gümüşhacıköy Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, marketler ve okul kantinlerinde gıda güvenliği sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları ve hijyen standartları kontrol edildi.

Gümüşhacıköy Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, marketlerde ve okul kantinlerinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Gıda kontrolörleri, denetimde ürünlerin son kullanma tarihlerini, saklama koşullarını ve hijyen standartlarını detaylı şekilde inceledi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Celal Eker, kurallara uymayan işletmelere yasal yaptırımların uygulanacağını ifade ederek, "Halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Gıda güvenliği bizim kırmızı çizgimizdir, bu konuda taviz vermemiz mümkün değil." dedi.

Eker, denetimlerin sadece hijyen koşullarıyla sınırlı kalmadığını vurgulayarak, "Kantinlerde satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, uygun saklama koşulları, etiket bilgileri ve öğrencilerin tüketimine uygunluğu da detaylı olarak inceleniyor. Denetimlerimiz esnasında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılması durumunda gerekli yasal işlemlere başlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel

Gümüşhacıköy Eğitim Sağlık Güncel Tarım

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