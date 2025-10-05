Haberler

Gıda Güvenliği Denetimleri: 2 Bin 269 İşletmeye İdari Yaptırım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eylül ayında yapılan 125 binden fazla gıda denetiminde 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandığını açıkladı. 22 işletmeye suç duyurusunda bulunulurken toplam 168 milyon lira idari para cezası kesildi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, vatandaşların sofrasına ulaşan her gıdanın güvenilirliğini sağlamak için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktardı.

Eylül ayı gıda denetim sonuçlarına ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Denetliyor, takip ediyor, koruyoruz. Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 125 binden fazla denetimde, gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı. 22 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulurken işletmelere 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildi." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, uygunsuzluklara asla geçit vermediklerini, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir unsura tolerans göstermediklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
