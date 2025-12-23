Birleşik Kamu-İş'in "Halkın Enflasyonu" Araştırması: Aralık Ayında Gıda Fiyatları Yüzde 2,6 Arttı, Yıllık Artış İse Yüzde 44,5'e Çıktı

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR'ın "Halkın Enflasyonu" araştırmasına göre, gıda fiyatları Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 44,5 olurken, 2025 yılı ortalama gıda fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 54 yükseldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR'ın fiyatlarını Türkiye'nin büyük bir bölümünde yaygın şubeleri bulunan zincir marketlerden derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hesapladığı gıda fiyatları endeksinin Aralık 2025 sonuçları açıklandı.

Buna göre, gıda fiyatlarında yaşanan aralıksız artış eğilimi aralık ayında da devam etti. Aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında artan gıda fiyatlarında, geçen yılın aralık ayına göre artış ise yüzde 44,5 olarak gerçekleşti. Gıda fiyatlarındaki aralıksız artış süresi de aralık ayıyla birlikte 67 aya çıktı. 2025 yılındaki ortalama gıda fiyatları 2024 yılındaki yıllık ortalama fiyatlara göre ise yüzde 54 oranında arttı. Yıllık ortalama fiyatlar üzerinden hesaplandığında 2024 yılında bin liraya satın alınabilen bir gıda sepeti için vatandaşlar 2025 yılında ortalama bin 540 lira ödedi.

Araştırmada, TÜİK verilerine de atıf yapılarak en yoksul yüzde 20'lik kesimin tüketim harcamalarının yaklaşık yüzde 30'unu gıdaya ayırmak zorunda kaldığına dikkat çekildi. En zengin yüzde 20'lik kesimde ise bu oranın yüzde 12,8 olduğu vurgulandı. Gıda dışındaki zorunlu harcamalarda, özellikle konut ve ulaşımda yaşanan artışların, dar gelirlilerin gıdadan kısmak zorunda kalmasına yol açtığı ifade edildi.

Birleşik Kamu-İş, TÜİK'in enflasyon hesaplamalarında gıdanın ağırlığının yaklaşık yüzde 25 olarak alınmasına karşın, asgari ücretliler ve emekliler için gıda fiyatlarının "temel enflasyon" niteliği taşıdığını belirtti.

Gıda fiyatları Eylül 2021'den bu yana yüzde bin 508 arttı

Araştırmaya göre Türkiye'nin yüksek enflasyon sürecine girdiği Eylül 2021'den Aralık 2025'e kadar gıda fiyatları yüzde 1.508 oranında arttı. Aynı dönemde kamu çalışanlarının maaşlarındaki artışın yüzde 1.034'te kaldığı, bu nedenle ücretlilerin gıda fiyatları karşısında alım gücünün yüzde 29,5 oranında eridiği kaydedildi.

Aralıkta en yüksek artış meyve ve bakliyatta

Aralık ayında ekmek, pirinç ve un grubu ile süt ve süt ürünleri dışındaki tüm gıda gruplarında fiyat artışı yaşandı. Meyve fiyatları yüzde 10,2, sebze fiyatları yüzde 6,1, bakliyat fiyatları ise yüzde 10,4 oranında yükseldi. Et ve balık grubunda artış yüzde 4,7 olurken, süt ve süt ürünleri ile yumurta grubunda fiyatlar yüzde 3,5 geriledi. Yıllık bazda bakıldığında ise en yüksek artış yüzde 73,4 ile meyvede görülürken, et ve balık fiyatları yüzde 66,7, sebze fiyatları yüzde 46,6 oranında arttı.

Birleşik Kamu-İş, tarım sektöründe yaşanan yapısal sorunlar nedeniyle gıda fiyatlarındaki artış eğiliminin önümüzdeki aylarda da sürmesinin beklendiğini vurguladı.