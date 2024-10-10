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Gıda Denetimleri Artıyor, Uygunsuzlukları Bildirme Sistemi Kuruldu

Gıda Denetimleri Artıyor, Uygunsuzlukları Bildirme Sistemi Kuruldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla 8 binden fazla gıda denetçisiyle yapılan denetimlerde ortaya çıkan uygunsuzlukları Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi'nde yayımlıyor. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde çeşitli yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından, 8 binden fazla gıda denetçisiyle yapılan rutin ve anlık denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluğun Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi'nde yayımlandığı; toplatma, idari para cezası ve üretimin askıya alınması gibi yaptırımların uygulandığı belirtilerek, bu idari işlemlerin yargı denetimine tabi olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gıda güvenilirliğini sağlamak ve kamu sağlığını korumanın, Anayasa ve kanunların bakanlığa verdiği temel bir görev olduğu vurgulanarak, "Bu kapsamda, bakanlığımız hem tüketicimizin hem de üreticimizin hak ve menfaatlerini korumakla mükelleftir. Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemimizde 8 binden fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde; toplatma, idari para cezası ve üretimin askıya alınması gibi yaptırımların yanı sıra uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır. Bu idari işlemler Anayasamızın 125'inci maddesi gereği yargı denetimine tabidir. Yargı kararları idarenin bütün unsurları bakımından bağlayıcıdır. Bakanlığımız kamu sağlığını koruma konusunda görev ve yetkilerini bu ilkeler doğrultusunda kararlılıkla ifa etmeye devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Ekonomi Güncel Sağlık Hukuk Tarım Kamu

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